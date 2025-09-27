Foggiano arrestato sulla A14 | trasportava 5 kg chili di droga nascosti nella borsa termica tra cibo e bevande

Foggiatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera, venerdì 26 settembre, gli agenti della sottosezione autostradale di Forlì ha arrestato per spaccio un 37enne della provincia di Foggia, all'esito di un controllo effettuato sull'auto con il pusher a bordo, all'altezza dell'area di servizio di Bevano sulla A14, in direzione Sud. La. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: foggiano - arrestato

Narcotraffico, arrestato il broker latitante del clan Sorianiello: riforniva anche le piazze del Foggiano

Trentenne foggiano arrestato a Roma: trovato con 200 grammi di cocaina nello zaino e in casa

Rapine a mano armata ai danni di coetanei e minacce di morte: 18enne foggiano arrestato

Cerca Video su questo argomento: Foggiano Arrestato A14 Trasportava