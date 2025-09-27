Foggiano arrestato sulla A14 | trasportava 5 kg chili di droga nascosti nella borsa termica tra cibo e bevande
Ieri sera, venerdì 26 settembre, gli agenti della sottosezione autostradale di Forlì ha arrestato per spaccio un 37enne della provincia di Foggia, all'esito di un controllo effettuato sull'auto con il pusher a bordo, all'altezza dell'area di servizio di Bevano sulla A14, in direzione Sud. La. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
