Focus sul pianeta lavoro | Senza occupazione certa non ci potrà essere futuro

GROSSETO Continua la campagna elettorale di Luca Agresti (foto), candidato di Forza Italia alle prossime elezioni regionali, in programma il 12 e 13 ottobre. Agresti, insieme al suo gruppo, sta girando in lungo e in largo la provincia per incontrare i territori. Un tour di incontri e confronti con i cittadini, gli amministratori, gli imprenditori e le varie categorie che forniscono servizi sul territorio. "Rivendico con orgoglio – commenta Agresti – la scelta di mettere al primo posto le esigenze e le preoccupazioni delle persone, senza scadere in slogan o in monologhi fini a se stessi. Insieme al partito, giriamo lungo tutta la Maremma e l’ Amiata per approfondire le tematiche, comprendere come risolvere i problemi del Grossetano e proporre una visione diversa per la Toscana ". 🔗 Leggi su Lanazione.it

