Flottilla Tajani dal Sannio lancia l’appello ad Israele Poi la telefonata alla Meloni

Tempo di lettura: 2 minuti “Ho chiesto la al governo israeliano che “non ci fossero atteggiamenti violenti nei confronti delle persone”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo una telefonata con Maria Elena Delia, portavoce della delegazione italiana di Global Movement to Gaza, e a chi domandava se avesse avuto rassicurazioni ha risposto: “ Sì “. A Flotilla “ho detto che non ci sarà alcuna protezione militare, la Marina militare non accompagnerà le barche per attraversare lo sbarramento israeliano. Loro lo sanno. Ho chiesto più volte al governo israeliano – ha spiegato – di garantire l’incolumità delle persone qualora ci siano arrembaggi, e di avere un atteggiamento prudente e non violento”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Flottilla, Tajani dal Sannio lancia l’appello ad Israele. Poi la telefonata alla Meloni

No non è intelligenza artificiale. È il ministro degli Esteri Tajani. Stasera. Si occupa di Israele? Di Flottilla? Di Ucraina? Come no, certamente. Sta ballando le canzoni di Lucio Battisti . E la cosa allucinante è che il video se l’è postato lui sulla sua pagina social. - facebook.com Vai su Facebook

il sostegno del Governo italiano a Global Sumud Flotilla Tajani "non si può dire che siano terroristi, fino a prova contraria...a meno che nn ci siano dei terroristi a bordo" ah no, sempre fare schifo una spanna sopra gli altri #Tajani #globalsumudflottilla #Flotilla # - X Vai su X

