Flottilla Schlein | Condividiamo le parole del Presidente Mattarella

"Condividiamo l'appello del Presidente Mattarella, che ha riconosciuto l'alto valore umanitario della missione". Lo ha dichiarato la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine dei festeggiamenti per i 40 anni dell'Arcigay a Roma in merito alla vicenda della Flotilla. "Noi già nei giorni precedenti avevamo ringraziato il Patriarcato Latino di Gerusalemme per la disponibilità a una mediazione che assicurasse la possibilità di portare gli aiuti a Gaza e abbiamo auspicato che questo canale rimanesse aperto e che proseguisse il dialogo con la Flotilla", ha spiegato Schlein. "Noi non siamo gli organizzatori.

