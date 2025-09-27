Flottilla Schlein | Condividiamo le parole del Presidente Mattarella

Lapresse.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) “ Condividiamo l’appello del Presidente Mattarella, che ha riconosciuto l’alto valore umanitario della missione”. Lo ha dichiarato la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine dei festeggiamenti per i 40 anni dell’Arcigay a Roma in merito alla vicenda della Flotilla. “Noi già nei giorni precedenti avevamo ringraziato il Patriarcato Latino di Gerusalemme per la disponibilità a una mediazione che assicurasse la possibilità di portare gli aiuti a Gaza e abbiamo auspicato che questo canale rimanesse aperto e che proseguisse il dialogo con la Flotilla”, ha spiegato Schlein. “Noi non siamo gli organizzatori. 🔗 Leggi su Lapresse.it

flottilla schlein condividiamo le parole del presidente mattarella

© Lapresse.it - Flottilla, Schlein: "Condividiamo le parole del Presidente Mattarella"

In questa notizia si parla di: flottilla - schlein

Schlein all’attacco: “Flottilla per creare problemi a governo? Meloni esca da megalomania”

flottilla schlein condividiamo paroleSchlein rompe il silenzio sulla Flotilla: "Condividiamo l'appello di Mattarella" - Incalzata dai riformisti, la segretaria Pd si espone: “Netanyahu viola diritto internazionale e umanitario, gli attivisti vanno protetti” ... Da msn.com

Flottilla, Schlein: "Condividiamo le parole del Presidente Mattarella" - (LaPresse) "Condividiamo l’appello del Presidente Mattarella, che ha riconosciuto l’alto valore umanitario della missione". stream24.ilsole24ore.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Flottilla Schlein Condividiamo Parole