Flottiglia radicale | più che aiuti voglia di casino! Mattarella li guarda e pensa | ma ‘n do’ andate?

Oh, dài! 'Un ce vòle la laurea per capire che 'sti radicali de' la flottiglia 'un c'hanno mica 'n gran pensiero pe r i Palestinesi. A loro gli piace solo 'na cosa: l'incidente internazionale! Roba da finì subito sui giornali co' le foto in prima pagina, i titoloni e le corone di spine in testa, come se fusseno martiri del Trecento! Un vecchio prof, che tutta la vita l'ha spesa a combattere ignoranza, superstizione e fanatismo, l'ha detta chiara: "Io ora sto co' Mattarella. Questi 'n son mica eroi: son fanatici irresponsabili! Sanno bene che appena escheno dalle acque internazionali gni pol arrivare de gni cosa adosso.

Flottiglia radicale: più che aiuti, voglia di casino! Mattarella li guarda e pensa: ‘ma ‘ndo andate?

