Flotilla verso la tragedia niente passi indietro | Vogliamo rompere il blocco navale Unica destinazione Gaza
La Flotilla non si ferma e conferma come unica destinazione Gaza, nonostante i tentativi di mediazione istituzionali giunti nelle ultime ore. La delegazione italiana prova a mediare, ma la portavoce Maria Elena Delia torna a terra e conclude i colloqui senza risultati concreti, lasciando la maggioranza dei partecipanti a bordo. La decisione di proseguire ha diviso i promotori: una decina di attivisti, tra cui Ivan Grozny, hanno scelto di sbarcare per motivi di sicurezza, mentre circa quaranta italiani, parlamentari compresi, hanno deciso di restare con la spedizione. La linea ufficiale della missione resta netta: violare il blocco navale per aprire un corridoio umanitario permanente è l’obiettivo dichiarato da chi guida la spedizione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”
Global Sumud Flotilla, il 25enne bergamasco in navigazione verso Gaza e l’appello della sindaca Carnevali
Silvia sulla Flotilla verso Gaza, la mamma di Ancona: “Spaventati, ma non ci fermiamo”
La “Global Sumud #Flotilla” in rotta verso #Gaza: “La missione va avanti”, fa sapere la delegazione italiana mentre sui media israeliani compare il piano per fermare le imbarcazioni. #Tg1 Annapaola Ricci - X Vai su X
*VERSO GAZA* Sono giorni di apprensione per tutte le donne e gli uomini sulle barche della Gobal Sumud Flotilla in viaggio verso Gaza per rompere l’assedio e consegnare aiuti al popolo palestinese. Per questo invitiamo tutte e tutti a tenere gli “Occhi su - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla verso la tragedia, niente passi indietro: “Vogliamo rompere il blocco navale. Unica destinazione Gaza” - La Flotilla non si ferma e conferma come unica destinazione Gaza, nonostante i tentativi di mediazione istituzionali giunti nelle ultime ore. Come scrive thesocialpost.it
Attacco alla Flotilla, Tajani: “Israele garantisca tutela di chi è a bordo”. Conte: “Attacco inaccettabile, dove sono i patrioti al governo?” - La Farnesina chiede a Israele di garantire l'incolumità degli italiani a bordo della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza ... Scrive ilfattoquotidiano.it