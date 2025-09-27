Flotilla verso la tragedia niente passi indietro | Vogliamo rompere il blocco navale Unica destinazione Gaza

La Flotilla non si ferma e conferma come unica destinazione Gaza, nonostante i tentativi di mediazione istituzionali giunti nelle ultime ore. La delegazione italiana prova a mediare, ma la portavoce Maria Elena Delia torna a terra e conclude i colloqui senza risultati concreti, lasciando la maggioranza dei partecipanti a bordo. La decisione di proseguire ha diviso i promotori: una decina di attivisti, tra cui Ivan Grozny, hanno scelto di sbarcare per motivi di sicurezza, mentre circa quaranta italiani, parlamentari compresi, hanno deciso di restare con la spedizione. La linea ufficiale della missione resta netta: violare il blocco navale per aprire un corridoio umanitario permanente è l’obiettivo dichiarato da chi guida la spedizione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

