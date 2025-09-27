Flotilla verso Gaza | italiani si ritirano in parte ma la missione continua In Italia cresce la protesta
Una frattura tra gli attivisti. Dopo l'attacco israeliano di due giorni fa, alcuni membri italiani della Global Sumud Flotilla hanno deciso di lasciare le imbarcazioni. La scelta è maturata durante una riunione tra delegazioni di diversi Paesi e ha fatto emergere una netta divisione: da una parte chi intende proseguire "a tutti i costi", dall'altra chi giudica i rischi ormai insostenibili. Il giornalista Ivan Compasso, presente a bordo, ha spiegato: "Le condizioni di sicurezza sono cambiate e i pericoli sono aumentati". Chi è sceso non rinuncia al senso della missione, ma preferisce continuare a denunciare le violenze senza mettere ulteriormente in pericolo la vita dei partecipanti.
