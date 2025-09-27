ABBONATI A DAYITALIANEWS Una frattura tra gli attivisti. Dopo l’attacco israeliano di due giorni fa, alcuni membri italiani della Global Sumud Flotilla hanno deciso di lasciare le imbarcazioni. La scelta è maturata durante una riunione tra delegazioni di diversi Paesi e ha fatto emergere una netta divisione: da una parte chi intende proseguire “a tutti i costi”, dall’altra chi giudica i rischi ormai insostenibili. Il giornalista Ivan Compasso, presente a bordo, ha spiegato: “Le condizioni di sicurezza sono cambiate e i pericoli sono aumentati”. Chi è sceso non rinuncia al senso della missione, ma preferisce continuare a denunciare le violenze senza mettere ulteriormente in pericolo la vita dei partecipanti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Flotilla verso Gaza: italiani si ritirano in parte, ma la missione continua. In Italia cresce la protesta