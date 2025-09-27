Flotilla Tajani | si fermino pericoloso rompere blocco navale Israele

Telese Terme (Bn), 27 set. (askanews) – Gli italiani hanno deciso di non scendere dalla Flotilla? “Libera scelta loro. Noi diciamo che è pericoloso andare verso il blocco navale israeliano e tentare di romperlo. Visto che è pericoloso, noi dobbiamo dirlo ai nostri concittadini, fermo restando che la nostra Unità di crisi li segue, li segue l’ambasciata, il consolato. A noi preoccupa l’incolumità fisica e la sicurezza dei nostri concittadini. Lo diciamo, lo ripetiamo, seguiamo le parole del presidente Mattarella”. Con queste parole il ministro degli Esteri e segretario di Fi, Antonio Tajani, è tornato a parlare della Global Sumud Flotilla nel corso della festa del partito a Telese Terme (Fi). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

