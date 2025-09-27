Flotilla Tajani | si fermino pericoloso rompere blocco navale Israele
Telese Terme (Bn), 27 set. (askanews) – Gli italiani hanno deciso di non scendere dalla Flotilla? “Libera scelta loro. Noi diciamo che è pericoloso andare verso il blocco navale israeliano e tentare di romperlo. Visto che è pericoloso, noi dobbiamo dirlo ai nostri concittadini, fermo restando che la nostra Unità di crisi li segue, li segue l’ambasciata, il consolato. A noi preoccupa l’incolumità fisica e la sicurezza dei nostri concittadini. Lo diciamo, lo ripetiamo, seguiamo le parole del presidente Mattarella”. Con queste parole il ministro degli Esteri e segretario di Fi, Antonio Tajani, è tornato a parlare della Global Sumud Flotilla nel corso della festa del partito a Telese Terme (Fi). 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: flotilla - tajani
Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro
Tajani parla con Sa'ar, due opzioni per attivisti Flotilla
Freedom Flotilla, Tajani sente Sa’ar: due opzioni per gli attivisti italiani che erano a bordo
#Flotilla 40 italiani a bordo. 10 rientrati in Italia. Tajani: "Pericoloso andare verso il blocco navale israeliano e tentare di romperlo. Le nostre navi sono lì per assistenza umanitaria e sanitaria" non come scorta. "Non andranno ad un scontro a fuoco". - X Vai su X
? “Sto lavorando a una proposta di mediazione con Israele e con l’aiuto del governo di Cipro. Se accettata, questa proposta permetterà di far arrivare gli aiuti della Flotilla ai palestinesi”. Leggi l’intervista del Ministro Antonio Tajani su Quotidiano Nazionale Vai su Facebook
Flotilla, Tajani: si fermino, pericoloso rompere blocco navale Israele - Noi diciamo che è pericoloso andare verso il blocco navale isra ... askanews.it scrive
Flotilla, Tajani: "Pericoloso tentare di rompere il blocco navale israeliano" - (LaPresse) "Se Flotilla vuole proseguire è una libera scelta, è pericoloso tentare di rompere il blocco navale israeliano". Da stream24.ilsole24ore.com