Flotilla Tajani | Pericoloso tentare di rompere il blocco navale israeliano

Lapresse.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Se Flotilla vuole proseguire è una libera scelta, è pericoloso tentare di rompere il blocco navale israeliano “. Lo ha dichiarato il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, nel corso della Festa del partito in corso a Telese Terme. “Noi li seguiremo e siamo preoccupati per l’incolumità fisica dei nostri concittadini. Auspico ascoltino le parole del Presidente Mattarella”, ha aggiunto il vicepremier e ministro degli Esteri. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

