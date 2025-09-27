Flotilla Tajani | parlerò con portavoce italiana se lo chiede

Telese Terme, 27 set. (askanews) – “Se lo chiederà io sono disponibile, sono disponibile ad ascoltare tutti, a parlare con tutti, il mio telefono è sempre acceso, sono pronto ad ascoltare chi vuole parlare come abbiamo sempre fatto, con tutti i nostri concittadini”. Lo ha detto Antonio Tajani, ministro degli Esteri e segretario Fi, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se fosse disposto a incontrare Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flottilla di rientro in Italia proprio per condurre un dialogo con le Istituzioni. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it