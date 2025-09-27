Flotilla Tajani | Le nostre navi non la scorteranno non ci sarà scontro a fuoco con Israele

Lapresse.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“ Le nostre navi militari non scorteranno la Flotilla, sono lì solo per assistenza di tipo umanitario e sanitario. Certamente non ci sarà nessuno scontro a fuoco con Israele e non metteremo a repentaglio la vita dei nostri marinai. Dobbiamo essere responsabili tutti senza peggiorare questa situazione”. Lo ha dichiarato il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, nel corso della Festa del partito a Telese Terme. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

