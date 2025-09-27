Flotilla Tajani dopo telefonata con portavoce italiana | Vanno avanti non sappiamo cosa può succedere

“Ho ribadito alla portavoce italiana l’appello del Presidente Mattarella. Loro al momento hanno deciso di andare avanti. Garantiremo loro l’assistenza dell’Unità di crisi che continuerà a seguirli ma non sappiamo cosa può succedere, la situazione è preoccupante”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine della telefonata con la portavoce italiana della Flotilla Maria Elena Delia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

