Flotilla Tajani | Disponibile a parlare con la portavoce il mio telefono è sempre aperto – Video

“Ho detto solo che sono disponibile ad ascoltare, non sono stato contattato, ma sono a disposizione, il mio telefono è sempre aperto, figuriamoci se non parlo su questioni che riguardano la sicurezza degli italiani”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, risponde ai cronisti, a margine dei primi due panel alla festa di Forza Italia alle Terme di Telese (Benevento), a proposito del possibile incontro con la portavoce della Global Sumud Flotilla che è in Italia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, Tajani: “Disponibile a parlare con la portavoce, il mio telefono è sempre aperto” – Video

