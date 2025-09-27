Flotilla Tajani chiarisce | Navi italiane solo per supporto umanitario non faranno da scorta
Nessuna scorta militare alla Flotilla. Il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha precisato che le navi italiane impegnate nel Mediterraneo non accompagneranno la Flotilla. " Le nostre unità navali non avranno compiti di scorta – ha dichiarato – ma saranno presenti esclusivamente per fornire assistenza di carattere umanitario e sanitario". Stop a qualsiasi rischio di scontro. Tajani ha inoltre sottolineato con fermezza che non ci sarà alcuno scontro a fuoco con Israele: "Non metteremo in pericolo la vita dei nostri marinai". L'appello alla responsabilità.
Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro
Tajani parla con Sa'ar, due opzioni per attivisti Flotilla
Freedom Flotilla, Tajani sente Sa’ar: due opzioni per gli attivisti italiani che erano a bordo
#Flotilla 40 italiani a bordo. 10 rientrati in Italia. Tajani: "Pericoloso andare verso il blocco navale israeliano e tentare di romperlo. Le nostre navi sono lì per assistenza umanitaria e sanitaria" non come scorta. "Non andranno ad un scontro a fuoco". - X Vai su X
? “Sto lavorando a una proposta di mediazione con Israele e con l’aiuto del governo di Cipro. Se accettata, questa proposta permetterà di far arrivare gli aiuti della Flotilla ai palestinesi”. Leggi l’intervista del Ministro Antonio Tajani su Quotidiano Nazionale Vai su Facebook
Flotilla, Tajani: "Le nostre navi non la scorteranno, non ci sarà scontro a fuoco con Israele" - (LaPresse) "Le nostre navi militari non scorteranno la Flotilla, sono lì solo per assistenza di tipo umanitario e sanitario. Lo riporta stream24.ilsole24ore.com
Flotilla, la portavoce dopo l’appello di Mattarella: "Aperti a trattative". Tajani: "La Farnesina monitora ogni movimento" - Le parole del vicepremier e titolare della Farnesina, Antonio Tajani, a margine della festa di FI a Telese Terme ... Da affaritaliani.it