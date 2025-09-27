Flotilla Tajani chiarisce | Navi italiane solo per supporto umanitario non faranno da scorta

Nessuna scorta militare alla Flotilla. Il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha precisato che le navi italiane impegnate nel Mediterraneo non accompagneranno la Flotilla. " Le nostre unità navali non avranno compiti di scorta – ha dichiarato – ma saranno presenti esclusivamente per fornire assistenza di carattere umanitario e sanitario". Stop a qualsiasi rischio di scontro. Tajani ha inoltre sottolineato con fermezza che non ci sarà alcuno scontro a fuoco con Israele: "Non metteremo in pericolo la vita dei nostri marinai". L'appello alla responsabilità.

© Dayitalianews.com - Flotilla, Tajani chiarisce: “Navi italiane solo per supporto umanitario non faranno da scorta”

