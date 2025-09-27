Flotilla Tajani | Abbiamo fatto tanto senza governo non esisterebbe corridoio da Cipro

“Abbiamo fatto tanto, se non ci fosse stata l’azione di governo non ci sarebbe la possibilità di avere il corridoio da Cipro. Se loro vogliono consegnare i beni lo si può fare, noi abbiamo fatto di tutto. L’appello del Presidente Mattarella è altissimo rafforza la posizione di chi vuole trovare una soluzione positiva. Deve sempre prevalere la diplomazia, si sa quali sono i rischi che si corrono in quell’area di guerra”. Lo ha detto Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia a margine della festa del partito ‘Libertà’ in svolgimento a Telese Terme in provincia di Benevento, sulla vicenda della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza con aiuti umanitari a cui il capo dello Stato ha chiesto di rinunciare a entrare nelle acque di fronte alla Striscia, messe sotto embargo da Israele. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Flotilla, Tajani: "Abbiamo fatto tanto, senza governo non esisterebbe corridoio da Cipro"

In questa notizia si parla di: flotilla - tajani

Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro

Tajani parla con Sa'ar, due opzioni per attivisti Flotilla

Freedom Flotilla, Tajani sente Sa’ar: due opzioni per gli attivisti italiani che erano a bordo

Flotilla, la portavoce Delia: "Bene la disponibilità di Tajani, l'incontro avvenga al più presto" - X Vai su X

? “Sto lavorando a una proposta di mediazione con Israele e con l’aiuto del governo di Cipro. Se accettata, questa proposta permetterà di far arrivare gli aiuti della Flotilla ai palestinesi”. Leggi l’intervista del Ministro Antonio Tajani su Quotidiano Nazionale - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, Tajani: "Abbiamo fatto tanto, senza governo non esisterebbe corridoio da Cipro" - (LaPresse) " Abbiamo fatto tanto, se non ci fosse stata l'azione di governo non ci sarebbe la possibilità di avere il corridoio da Cipro. Riporta stream24.ilsole24ore.com

Tajani, parlerò con la portavoce di Flotilla se lo chiede - Il mio telefono è sempre acceso, sono pronto ad ascoltare chi vuole parlare, lo abbiamo sempre fatto con tutti i nostri conci ... Si legge su msn.com