Flotilla si affondano da soli
Il Capo dello Stato ha invitato la Flotilla a non forzare il blocco navale e accettare la proposta del Vaticano (e del governo) per distribuire gli aiuti per Gaza via Cipro. L’appello del presidente Sergio Mattarella è inappuntabile, dopo l’allarme lanciato da Giorgia Meloni dalle Nazioni Unite, il Quirinale ha ribadito lo scenario di estremo pericolo di cui scriviamo da giorni. Il messaggio del Colle ha provocato un maremoto nella sinistra galleggiante, il naufragio politico dei descamisados del Pd, dei barbudos dei Cinque Stelle e dei cheguevaristas di Avs. Così l’opposizione si è esibita in un numero di contorsionismo politico, ha accolto con laudi mistiche l’iniziativa del presidente e invitato alla «riflessione», ma in realtà doveva dire solo due parole: «Tornate indietro». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: flotilla - affondano
Flotilla, la portavoce italiana: «L'appello di Mattarella? Non possiamo accettare. I governi abbiano il coraggio di agire» VIDEO Vai su Facebook
"Vogliono affondare le barche e uccidere i partecipanti" La rivelazione dalla Global Sumud Flotilla della giornalista Emanuela Pala. #piazzapulita - X Vai su X
FdI ’affonda’ gli attivisti di Flotilla: "Sono marinaretti in barca a vela. Vogliono notorietà e candidature" - Croatti replica: "Gravi i raid con droni contro di noi, ma c’è chi minimizza" ... Da msn.com
Flotilla, il piano israeliano per fermare gli attivisti: blitz sulle barche con i commando delle truppe d’élite Shayetet 13 - La Marina è addestrata a difendere le infrastrutture strategiche, ... Riporta ilmessaggero.it