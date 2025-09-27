Il Capo dello Stato ha invitato la Flotilla a non forzare il blocco navale e accettare la proposta del Vaticano (e del governo) per distribuire gli aiuti per Gaza via Cipro. L’appello del presidente Sergio Mattarella è inappuntabile, dopo l’allarme lanciato da Giorgia Meloni dalle Nazioni Unite, il Quirinale ha ribadito lo scenario di estremo pericolo di cui scriviamo da giorni. Il messaggio del Colle ha provocato un maremoto nella sinistra galleggiante, il naufragio politico dei descamisados del Pd, dei barbudos dei Cinque Stelle e dei cheguevaristas di Avs. Così l’opposizione si è esibita in un numero di contorsionismo politico, ha accolto con laudi mistiche l’iniziativa del presidente e invitato alla «riflessione», ma in realtà doveva dire solo due parole: «Tornate indietro». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Flotilla, si affondano da soli