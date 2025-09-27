Flotilla – Se fosse attaccata una barca italiana la Marina potrebbe rispondere Il blocco navale israeliano? È illegittimo
Enzo Cannizzaro, ordinario di Diritto internazionale all’Università La Sapienza di Roma. Il ministro Crosetto ha inviato la fregata Alpino della Marina Militare a fornire “assistenza e soccorso” alla Global Sumud Flotilla, che naviga verso Gaza e in questo momento si trova in acque internazionali. Nel caso in cui una delle barche fosse attaccata da un drone cosa potrebbe fare la nave italiana? Il principio fondamentale della libertà di navigazione è basato sulla bandiera. Se venisse attaccata una barca battente bandiera italiana, si tratterebbe di un uso della forza vietata dal diritto internazionale e la nave della Marina Militare sarebbe legittimata a rispondere con misure necessarie e proporzionali, come, ad esempio, quella di abbattere il drone, prima o immediatamente dopo dell’attacco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
