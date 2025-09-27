Flotilla prosegue verso Gaza Tajani avvisa | Forzare il blocco navale è pericoloso
Hamas in merito al piano in 21 punti di Trump per la fine della guerra nella Striscia: "Per ora non abbiamo ricevuto alcuna proposta". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Mattarella risconosce il valore umanitario della Flotilla: prosegue il dialogo con Zuppi e Pizzaballa - X Vai su X
”Finché la Flotilla resterà in acque internazionali sarà difesa anche con la forza se necessario" “A chi volesse fermarsi l'Italia offrirà assistenza. Per chi prosegue il viaggio l'iniziativa è sconsigliata. Chi la intraprende si assume i rischi” questo il messaggio inviat - facebook.com Vai su Facebook
La Global Sumud Flotilla prosegue la missione verso Gaza, ma una decina di volontari italiani lasciano, le motivazioni - video - La missione della Global Sumud Flotilla prosegue, ma una ventina di attivisti sono scesi dalle loro navi, tra loro una decina di italiani. Si legge su tg.la7.it
La Flotilla pronta a ripartire per Gaza: "Il meteo lo permette" - Attivista a bordo di una barca della flotta umanitaria: "Non solo aiuti, vogliamo rompere l'assedio. Segnala ansa.it