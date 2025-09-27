Flotilla l’inviato del Fatto a bordo | Falso che tutti gli italiani abbiano abbandonato le barche per molti la missione continua
“È stata diffusa la notizia che la componente italiana della Global Sumud Flotilla sta abbandonando le barche, che ripartiranno tra poco da Creta in direzione Gaza. Non è vero. Tuttora ci sono 37 italiani imbarcati, compresi i quattro parlamentari”. È il racconto di questa mattina, sabato 27 settembre, dell’inviato de il Fatto Quotidiano, Alessandro Mantovani, che sta seguendo il viaggio della Flotilla. “È vero che una ventina di nostri connazionali hanno abbandonato la missione – ha continuato – chi deve tornare al lavoro e chi ha deciso di farlo dopo gli attacchi che abbiamo subito nella notte tra martedì e mercoledì. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: flotilla - inviato
Video-racconto dalla Flotilla, l’inviato del Fatto quotidiano a bordo: “Navighiamo verso Creta, poi proseguiremo per Gaza. Situazione sempre più drammatica”
Global Flotilla, l’inviato del Fatto intervista a bordo lo youtuber Dario Crippa: “Io, studente 25enne, ho scelto di unirmi alla missione”
Attacco alla Flotilla, Crosetto: “Ho inviato una fregata della Marina militare in soccorso degli italiani”
Tg3. . Dopo l'appello del Presidente della Repubblica Mattarella, la delegazione italiana della Global Sumud Flotilla ha deciso di far rientrare a Roma la sua portavoce per dialogare con le istituzioni. L'inviato Gherardo Vitali Rosati per il Tg3 delle 19 del 26 set - facebook.com Vai su Facebook
Dopo gli attacchi alla Sumud Global Flotilla, il ministro Crosetto ha inviato una fregata per garantire i soccorsi, avvertendo però che non si potrà fare nulla in acque israeliane. Che notizie hai? Fabio Tonacci a #ilcavalloelatorre Guarda su RaiPlay: https://raipla - X Vai su X
Flotilla, l’inviato del Fatto a bordo: “Falso che gli italiani stiano abbandonando la missione, tuttora in 37 sulle barche” - “È stata diffusa la notizia che la componente italiana della Global Sumud Flotilla sta abbandonando le barche, che ripartiranno tra poco da Creta in direzione Gaza. Si legge su ilfattoquotidiano.it
Flotilla, chi sta abbandonando la nave? Discussioni tra equipaggi, non tutti vogliono rischiare: a bordo prime defezioni - Dopo la sosta in Grecia, le imbarcazioni dell’iniziativa umanitaria sono pronte all’ultimo tratto ... Lo riporta ilgazzettino.it