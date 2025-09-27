Flotilla l’inviato del Fatto a bordo | Falso che tutti gli italiani abbiano abbandonato le barche per molti la missione continua

“È stata diffusa la notizia che la componente italiana della Global Sumud Flotilla sta abbandonando le barche, che ripartiranno tra poco da Creta in direzione Gaza. Non è vero. Tuttora ci sono 37 italiani imbarcati, compresi i quattro parlamentari”. È il racconto di questa mattina, sabato 27 settembre, dell’inviato de il Fatto Quotidiano, Alessandro Mantovani, che sta seguendo il viaggio della Flotilla. “È vero che una ventina di nostri connazionali hanno abbandonato la missione – ha continuato – chi deve tornare al lavoro e chi ha deciso di farlo dopo gli attacchi che abbiamo subito nella notte tra martedì e mercoledì. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

