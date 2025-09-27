Flotilla l’analisi di Vespa | cercano l’incidente riflettano sugli appelli
Roma, 27 settembre 2025 – La decisione dell’ equipaggio della Flotilla di non aderire all’invito del presidente della Repubblica di consegnare gli aiuti al cardinale Pizzaballa perché provveda alla distribuzione al popolo di Gaza dimostra la ferma volontà di creare un grave incidente internazionale. Un gruppo di persone profondamente ideologizzate può non rispondere a un invito del governo italiano, dovrebbe riflettere prima di rifiutare l’aiuto della Chiesa, ma prima di respingere l’appello della suprema autorità della Repubblica avrebbe dovuto riflettere molto. Non a caso il Partito democratico si è dissociato e ieri sera lo stesso Giuseppe Conte ha invitato l’equipaggio ad un supplemento di riflessione visti i seri rischi di incolumità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
