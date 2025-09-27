Flotilla la portavoce italiana fa dietro front e puntualizza | A Roma per dialogo con le istituzioni
La Global Sumud Flotilla arriverà nella Striscia di Gaza tra cinque e otto giorni. Intanto dal Colle arriva un moral suasion per evitare quello che potrebbe essere lo scenario più pericoloso: un intervento militare di Israele, se le navi della Flotilla dovessero provare a violare il blocco navale. Una eventualità ad alto rischio che ha . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
La flotilla di Greta Thunberg bufera: "Portavoce fotografato con capo di Hamas"
Maria Elena Delia, portavoce italiana della Flotilla: «Personalmente non sono d'accordo con la soluzione due popoli due Stati perché ritengo che nella pratica non funzionerebbe. Bisognerebbe che ci fosse un unico Stato dove i cittadini possano vivere con ug
Flotilla, la portavoce italiana: «L'appello di Mattarella? Non possiamo accettare. I governi abbiano il coraggio di agire» VIDEO
Global Sumud Flotilla, la docente portavoce rientra in Italia dopo l'appello di Mattarella - Torna in Italia la docente torinese di matematica e fisica portavoce del movimento Global Sumud Flottilla, in viaggio verso le coste di Gaza per consegnare aiuti umanitari alla popolazione della Stris
Flotilla, la portavoce rientra in Italia. "Pronti al dialogo ma non rinunciamo alla missione" - In risposta alle istanze sollevate dal Governo e dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la delegazione italiana del Global Movement to