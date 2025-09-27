Flotilla la Farnesina | Nessuna protezione se vanno avanti Attivisti | È sabotaggio

27 set 2025

Parte degli italiani ha lasciato la Flotilla. E l'ha fatto prima che intervenisse il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: almeno queste sono le ricostruzioni fatte da chi si trova a bordo delle barche che compongono la flotilla. A ridosso dell'arrivo a Gaza aumenta la paura e crescono anche le difficoltà, com'è ovvio aspettarsi in uno scenario di guerra. Nel pomeriggio, una nota della Flotilla ha spiegato che " la delegazione italiana presente a bordo è composta da circa 50 persone di cui circa 40 sono rimaste a bordo e le rimanenti hanno legittimamente deciso di tornare in Italia per proseguire l'attività insieme all'equipaggio di terra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Flotilla, la Farnesina: "Nessuna protezione se vanno avanti". Attivisti: "È sabotaggio"

