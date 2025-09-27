Flotilla la Farnesina | Nessuna protezione se vanno avanti Attivisti | È sabotaggio
Parte degli italiani ha lasciato la Flotilla. E l'ha fatto prima che intervenisse il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: almeno queste sono le ricostruzioni fatte da chi si trova a bordo delle barche che compongono la flotilla. A ridosso dell'arrivo a Gaza aumenta la paura e crescono anche le difficoltà, com'è ovvio aspettarsi in uno scenario di guerra. Nel pomeriggio, una nota della Flotilla ha spiegato che " la delegazione italiana presente a bordo è composta da circa 50 persone di cui circa 40 sono rimaste a bordo e le rimanenti hanno legittimamente deciso di tornare in Italia per proseguire l'attività insieme all'equipaggio di terra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: flotilla - farnesina
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina
Flotilla per Gaza colpita al largo di Creta: danni a tre imbarcazioni, Farnesina interviene a tutela degli italiani
Global Sumud Flotilla attaccata con droni, due imbarcazioni colpite: «Esplosioni a bordo». La Farnesina: «Tutelare le persone a bordo»
Tajani: "La Farnesina segue minuto per minuto le mosse della Flotilla". Attivista a bordo di una barca della flotta umanitaria: "Non solo aiuti, vogliamo rompere l'assedio. I governi intervengano. C'è paura ma le piazze ci danno coraggio" #ANSA - X Vai su X
A seguito degli attacchi subiti dalle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla – impegnata per fornire supporto concreto a Gaza – la Farnesina ha sconsigliato agli italiani di proseguire il viaggio per non incorrere in rischi troppo grossi. In un messaggio inviato a - facebook.com Vai su Facebook
Tajani: "La Farnesina segue minuto per minuto mosse della Flotilla" - Attivista a bordo di una barca della flotta umanitaria: "Non solo aiuti, vogliamo rompere l'assedio. Riporta ansa.it
La Flotilla pronta a ripartire per Gaza: "Il meteo lo permette" - Attivista a bordo di una barca della flotta umanitaria: "Non solo aiuti, vogliamo rompere l'assedio. Come scrive ansa.it