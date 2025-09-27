«Nonostante i sabotaggi la missione continua. L’attenzione deve essere rivolta a Gaza, dove solo all’alba di oggi sono state uccise altre 44 persone». Così la delegazione italiana della Global Sumud Flotilla sottolineando che la componente italiana è ancora presente sulle barche. «La delegazione italiana presente a bordo è composta da circa 50 persone - viene sottolineato - di cui circa 40. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Flotilla, la delegazione italiana va avanti nella missione. Tajani: ho spiegato i rischi