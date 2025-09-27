Flotilla la delegazione italiana va avanti nella missione Tajani | ho spiegato i rischi

Feedpress.me | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Nonostante i sabotaggi la missione continua. L’attenzione deve essere rivolta a Gaza, dove solo all’alba di oggi sono state uccise altre 44 persone». Così la delegazione italiana della Global Sumud Flotilla sottolineando che la componente italiana è ancora presente sulle barche. «La delegazione italiana presente a bordo è composta da circa 50 persone - viene sottolineato - di cui circa 40. 🔗 Leggi su Feedpress.me

flotilla la delegazione italiana va avanti nella missione tajani ho spiegato i rischi

© Feedpress.me - Flotilla, la delegazione italiana va avanti nella missione. Tajani: ho spiegato i rischi

In questa notizia si parla di: flotilla - delegazione

Global Sumud Flotilla, anche la Life Support di Emergency nella delegazione italiana

Schlein, ‘delegazione Pd sulla Flotilla per Gaza’

Flotilla, delegazione italiana rifiuta la deviazione aiuti a Cipro. I delegati: «Israele non ci fermerà». Crosetto: «450 miglia da punto pericoloso, non garantiremo sicurezza»

flotilla delegazione italiana avantiFlotilla, la delegazione italiana va avanti nella missione - L’attenzione deve essere rivolta a Gaza, dove solo all’alba di oggi sono state uccise altre 44 persone». Riporta msn.com

La delegazione italiana sulla Flotilla non si ferma dopo l’appello di Mattarella: “Andiamo avanti verso Gaza” - L'attenzione è a Gaza", così la delegazione italiana della Global Sumud Flotilla comunica l'intenzione ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Delegazione Italiana Avanti