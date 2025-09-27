Flotilla la delegazione italiana va avanti nella missione Tajani | ho spiegato i rischi e i pericoli
Le imbarcazioni ripartono da Creta e ora sono meno di cinquantuno: la Sumud Flotilla va avanti nonostante qualche defezione e almeno per il momento la meta non cambia, si punta alla Striscia. Nonostante tutto le interlocuzioni per l’attività di mediazione si fanno sempre più fitte. La portavoce della delegazione italiana di Global Movement to Gaza, Maria Elena Delia, appena rientrata ha sentito. 🔗 Leggi su Feedpress.me
