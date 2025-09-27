Flotilla la delegazione italiana resta a bordo Tajani specifica | Sanno dei rischi
Il titolare della Farnesina ha aggiunto di essere pronto ad aprire un dialogo con la portavoce italiana dalla Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia, che ieri ha lasciato la Flotilla per rientrare in Italia "al fine di condurre un dialogo diretto con le istituzioni". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: flotilla - delegazione
Global Sumud Flotilla, anche la Life Support di Emergency nella delegazione italiana
Schlein, ‘delegazione Pd sulla Flotilla per Gaza’
Flotilla, delegazione italiana rifiuta la deviazione aiuti a Cipro. I delegati: «Israele non ci fermerà». Crosetto: «450 miglia da punto pericoloso, non garantiremo sicurezza»
La delegazione italiana resta sulla Flotilla diretta a Gaza nonostante i rischi https://ilfattoquotidiano.it/2025/09/27/flotilla-gaza-delegazione-italiana-tajani-notizie/8141371/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1758985971 - X Vai su X
Tg3. . Dopo l'appello del Presidente della Repubblica Mattarella, la delegazione italiana della Global Sumud Flotilla ha deciso di far rientrare a Roma la sua portavoce per dialogare con le istituzioni. L'inviato Gherardo Vitali Rosati per il Tg3 delle 19 del 26 set Vai su Facebook
Flotilla, delegazione italiana: “Nonostante i sabotaggi la missione va avanti” - La delegazione italiana della Global Sumud Flotilla smentisce la notizia secondo cui i suoi componenti avrebbero deciso di lasciare le imbarcazioni della ... Segnala msn.com
La delegazione italiana sulla Flotilla non si ferma dopo l’appello di Mattarella: “Andiamo avanti verso Gaza” - L'attenzione è a Gaza", così la delegazione italiana della Global Sumud Flotilla comunica l'intenzione ... Riporta fanpage.it