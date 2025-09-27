"La missione continua". Con un comunicato diffuso all'indomani dell'appello del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la delegazione italiana della Global Sumud Flotilla ha fatto sapere di non voler interrompere la navigazione verso est insieme al resto della flotta internazionale. "All eyes on Gaza" è il messaggio che chiude la nota in cui si specifica che a bordo sono rimaste circa 40 persone e che "ridurre la Flotilla al solo scopo (seppur importantissimo) della consegna degli aiuti umanitari è strumentale al boicottaggio della missione. Fin all'inizio l'attenzione massima è stata rivolta al blocco navale - illegale dal 2007 - di Israele a largo di Gaza, sull'assedio alla popolazione palestinese, sull'occupazione coloniale, sul genocidio". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Flotilla, la delegazione italiana: "Andiamo avanti". Fratelli d'Italia ai leader del centrosinistra: "Richiamate i parlamentari a bordo"