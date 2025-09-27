“L’Italia ha sprecato e speso molti soldi con le navi che hanno seguito la Flotilla. Sono dei velleitari che fanno propaganda e si espongono a rischi gravi. Avrebbero dovuto rispettare Mattarella. L’Italia ha cose più serie da fare che fare da sfondo a una iniziativa di propaganda. Tornino a Capalbio perché forse chiusi gli ombrelloni non sapevano come passare il tempo”. Lo ha dichiarato il capogruppo al Senato di Forza Italia, Maurizio Gasparri, intervenuto a Telese Terme alla Festa “Libertà” sulla missione umanitaria diretta a Gaza. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, Gasparri: "Velleitari che si espongono a rischi gravi, tornino a Capalbio"