Flotilla dopo l’avvertimento di Mattarella andare avanti è pericoloso per tutte le parti in causa E un problema per i politici a bordo
Freedome Flotilla, nave umanitaria “Hamdala” diretta a Gaza il 13 luglio dopo sequestro di “Madleen”: “Rompere blocco illegale di Israele”
Medioriente, Global Sumud Flotilla riparte da Barcellona dopo lo stop per maltempo
Il pressing del Pd sulla Flotilla dopo l'appello di Mattarella: "Accetti la mediazione del governo". Una nota del responsabile Esteri Provenzano chiarisce la posizione di Schlein, che però per ora non parla. Nel coro molti riformisti.
La Global Sumud Flotilla continua la sua missione verso Gaza. Dopo l'attacco subito da diversi droni qualche notte fa, però, la tensione è salita notevolmente. Nella giornata di mercoledi il tentativo di mediazione da parte del governo italiano: portare gli aiuti a
Flotilla, l'appello di Mattarella: "Non rischiate, andate a Cipro". Gli attivisti se ne infischiano - A scherzare col fuoco ci si brucia, recita un antico (e saggio) detto popolare.
Flotilla respinge l'appello di Mattarella, ma si tratta - Ma sottotraccia le trattative proseguono e la portavoce della delegazione italiana, Maria Elena Delia, rientra in Italia "al fine di condurre un dialogo diretto con le istituzioni per garantire ...