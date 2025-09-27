Flotilla Delia Global Movement to Gaza | Pronti al dialogo ma servono garanzie non provocazioni Ben venga la disponibilità di Tajani
«Non c'è la volontà di andare a farsi male per forza. Noi chiediamo ai governi: è possibile dire ad Israele guardate che se attaccherete quelle barche in acque internazionali noi vi daremo delle sanzioni? Possiamo ragionare sulla possibilità che l’Italia metta un embargo sulle armi o rinunci ad alcuni accordi commerciali. Non c'è una chiusura cieca. Siamo assolutamente aperti a trattative concrete».. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: flotilla - delia
Global Sumud Flotilla, la più grande spedizione umanitaria per Gaza: ne parlano Peter Gomez e Maria Elena Delia
Maria Elena Delia “Non è un caso che la Global Flotilla per Gaza parta dalla città del G8 2001”
Chi è Maria Elena Delia, referente italiana della Global Sumud Flotilla: « Salpiamo per Gaza, non ce la facevamo più a vedere sul telefono i bambini che muoiono di fame»
Maria Elena Delia, portavoce italiana della Flotilla: «Personalmente non sono d’accordo con la soluzione due popoli due Stati perché ritengo che nella pratica non funzionerebbe. Bisognerebbe che ci fosse un unico Stato dove i cittadini possano vivere con ug - X Vai su X
Arrivata la risposta di Maria Elena Delia, portavoce per l’Italia della Global Sumud Flotilla... - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, portavoce italiana Delia rientra per «dialogo con istituzioni». Mattarella: «Accogliete la mediazione». Nave spagnola Furor fornirà protezione - «Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre ... Da ilmessaggero.it
La torinese Maria Elena Delia lascia la Global Sumud Flotilla e torna in Italia: “Serve dialogo con le istituzioni” - Dopo meno di un mese a bordo della Global Sumud Flotilla, la torinese Maria Elena Delia rientra in Italia. Scrive mentelocale.it