Flotilla delegazione italiana | Nonostante i sabotaggi la missione va avanti
La delegazione italiana della Global Sumud Flotilla smentisce la notizia secondo cui i suoi componenti avrebbero deciso di lasciare le imbarcazioni della missione diretta a Gaza. “Nonostante i sabotaggi la missione continua. L’attenzione deve essere rivolta a Gaza, dove solo all’alba di oggi sono state uccise altre 44 persone”, scrive in una nota la delegazione italiana. “La missione va avanti. Smentiamo quanto è stato riportato nelle ultime ore da alcuni media italiani, secondo i quali la componente italiana ha deciso di scendere dalle barche”, spiegano gli attivisti. Venerdì era arrivato l’invito del Capo dello Stato Sergio Mattarella a consegnare gli aiuti a Cipro per farli arrivare nella Striscia con la mediazione del Patriarcato di Gerusalemme. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: flotilla - delegazione
Global Sumud Flotilla, anche la Life Support di Emergency nella delegazione italiana
Schlein, ‘delegazione Pd sulla Flotilla per Gaza’
Flotilla, delegazione italiana rifiuta la deviazione aiuti a Cipro. I delegati: «Israele non ci fermerà». Crosetto: «450 miglia da punto pericoloso, non garantiremo sicurezza»
Paolo De Montis dalla Flotilla chiarisce la posizione e le decisioni della delegazione italiana, dal momento che alcuni giornali e Propaganda Live parlano di defezioni e di divisioni. La Sumud continua il suo viaggio, nonostante “inviti” e strumentalizzazioni vari - X Vai su X
Tg3. . Dopo l'appello del Presidente della Repubblica Mattarella, la delegazione italiana della Global Sumud Flotilla ha deciso di far rientrare a Roma la sua portavoce per dialogare con le istituzioni. L'inviato Gherardo Vitali Rosati per il Tg3 delle 19 del 26 set - facebook.com Vai su Facebook
La delegazione italiana sulla Flotilla non si ferma dopo l’appello di Mattarella: “Andiamo avanti verso Gaza” - L'attenzione è a Gaza", così la delegazione italiana della Global Sumud Flotilla comunica l'intenzione ... Da fanpage.it
Flotilla, la delegazione italiana va avanti nella missione - L’attenzione deve essere rivolta a Gaza, dove solo all’alba di oggi sono state uccise altre 44 persone». Riporta msn.com