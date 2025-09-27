Flotilla delegazione italiana | Nonostante i sabotaggi la missione va avanti

La delegazione italiana della Global Sumud Flotilla smentisce la notizia secondo cui i suoi componenti avrebbero deciso di lasciare le imbarcazioni della missione diretta a Gaza. “Nonostante i sabotaggi la missione continua. L’attenzione deve essere rivolta a Gaza, dove solo all’alba di oggi sono state uccise altre 44 persone”, scrive in una nota la delegazione italiana. “La missione va avanti. Smentiamo quanto è stato riportato nelle ultime ore da alcuni media italiani, secondo i quali la componente italiana ha deciso di scendere dalle barche”, spiegano gli attivisti. Venerdì era arrivato l’invito del Capo dello Stato Sergio Mattarella a consegnare gli aiuti a Cipro per farli arrivare nella Striscia con la mediazione del Patriarcato di Gerusalemme. 🔗 Leggi su Lapresse.it

