Flotilla Chinnici PD Sicilia | appello urgente a Schifani per la sicurezza di Nino Rocca e dell’equipaggio
ABBONATI A DAYITALIANEWS Appello urgente al Presidente della Regione. Palermo, 27 settembre 2025. La deputata regionale del Partito Democratico e vice segretaria regionale, Valentina Chinnici, ha lanciato un appello urgente al Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, affinché intervenga immediatamente presso il Governo nazionale per garantire la sicurezza di Nino Rocca e dell’intero equipaggio della spedizione. “È dovere delle istituzioni tutelare cittadini che rappresentano ideali di pace e giustizia ”, ha sottolineato Chinnici, esprimendo piena solidarietà a Rocca, storico attivista siciliano da sempre impegnato nella difesa dei diritti delle persone più emarginate e tra i promotori della legge regionale contro il crac in Sicilia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Freedom Flotilla Italia. . COMUNICATO STAMPA Freedom Flotilla Italia Freedom Flotilla Italia ringrazia l’On. Valentina Chinnici e denuncia l’utilizzo della base di Sigonella da parte dell’esercito israeliano, come riportato da organi di informazione. La Freedo - facebook.com Vai su Facebook
Pd su Flotilla, auspicio è che il canale mediazione resti aperto - Secondo lasicilia.it
FLOTILLA, SCOTTO-CORRADO-ROMANO (PD): LASCIAMO SICILIA IN DIREZIONE GAZA - A bordo ci sono tra gli altri gli esponenti del PD Arturo Scotto, Annalisa Corrado e Paolo Romano. Si legge su 9colonne.it