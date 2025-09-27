Flotilla Chinnici PD Sicilia | appello urgente a Schifani per la sicurezza di Nino Rocca e dell’equipaggio

ABBONATI A DAYITALIANEWS Appello urgente al Presidente della Regione. Palermo, 27 settembre 2025. La deputata regionale del Partito Democratico e vice segretaria regionale, Valentina Chinnici, ha lanciato un appello urgente al Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, affinché intervenga immediatamente presso il Governo nazionale per garantire la sicurezza di Nino Rocca e dell’intero equipaggio della spedizione. “È dovere delle istituzioni tutelare cittadini che rappresentano ideali di pace e giustizia ”, ha sottolineato Chinnici, esprimendo piena solidarietà a Rocca, storico attivista siciliano da sempre impegnato nella difesa dei diritti delle persone più emarginate e tra i promotori della legge regionale contro il crac in Sicilia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

