Niente da fare per Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli nel primo turno del torneo di doppio a Pechino (Cina). I due azzurri hanno incrociato il n.1 del seeding, ovvero la coppia britannica Julian Cash Lloyd Glasspool. Dopo un primo set equilibrato, vinto dai britannici (7-5), nel secondo set il duo tricolore si è un po’ sciolto e il 6-0 lo sta a confermare, in un match durato 1 ora e 9 minuti di partita. Nel primo set si seguono i turni al servizio. I tennisti del Regno Unito non offrono grandi possibilità in risposta ai due azzurri, che un po’ più di fatica la fanno nella gestione della battuta. È quanto accaduto nel sesto game, con una palla break cancellata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego nettamente sconfitti in doppio da Cash/Glasspool