Flavia Pennetta scelta come tedofora dei Giochi invernali Cortina-Milano

BRINDISI - Fra i primi tre nomi dei tedofori candidati a portare la fiamma Olimpica dei Giochi invernali Milano Cortina, ci sarà la brindisina Flavia Pennetta, prestigiosa tennista italiana nota il tutto il mondo, icona del tennis, vincitrice dell’Us Open del 12 settembre 2012 e che ha conseguito. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Flavia Pennetta sarà tedofora in occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 - L'annuncio è arrivato nella giornata odierna: insieme all'ex tennista annunciati anche Francesco 'Pecco' Bagnaia e Achille Lauro

