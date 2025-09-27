Flavia Pennetta chi è la moglie di Fabio Fognini
Dal 2016, Fabio Fognini condivide la propria vita con Flavia Pennetta, sua collega di successo, nonché sua moglie. Insieme la coppia è diventata una famiglia, con la nascita prima del figlio Federico, venuto al mondo nel maggio del 2017, e poi degli altri due figli, Farah, nata nel dicembre del 2019 e poi Flaminia, che ha definitivamente allargato la famiglia nel novembre del 2021. Flavia Pennetta è considerata una delle tenniste italiane di maggior talento: nel 2015 ha portato a casa gli US Open, diventando la prima a riuscire, alla sua età (33 anni, ndr) a portare a casa il primo Slam della carriera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
