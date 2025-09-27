Flavia Pennetta chi è la moglie di Fabio Fognini

Metropolitanmagazine.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 2016,  Fabio Fognini  condivide la propria vita con   Flavia Pennetta, sua collega di successo, nonché sua moglie. Insieme la coppia è diventata una famiglia, con la nascita prima del figlio Federico, venuto al mondo nel maggio del 2017, e poi degli altri due figli, Farah, nata nel dicembre del 2019 e poi Flaminia, che ha definitivamente allargato la famiglia nel novembre del 2021. Flavia Pennetta è considerata una delle tenniste italiane di maggior talento: nel 2015 ha portato a casa gli US Open, diventando la prima a riuscire, alla sua età (33 anni, ndr) a portare a casa il primo Slam della carriera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

flavia pennetta chi 232 la moglie di fabio fognini

© Metropolitanmagazine.it - Flavia Pennetta, chi è la moglie di Fabio Fognini

In questa notizia si parla di: flavia - pennetta

Addio tennis Fognini, Flavia Pennetta: “Non potrei essere più fiera di te”

Fabio Fognini si ritira dal tennis: perché ha scelto Wimbledon per dire addio, l’emozionante saluto di Flavia Pennetta

Fognini, il messaggio struggente di Flavia Pennetta commuove il Web

flavia pennetta 232 moglieLa vita privata di Fabio Fognini: età, moglie Flavia Pennetta, figli, ritiro - Da poco ha appeso la racchetta al chiodo, ma l'ex tennista non perde tempo e scende adesso in pista a "Ballando con le stelle 2025" ... Lo riporta today.it

flavia pennetta 232 moglieFabio Fognini a Ballando con le stelle: chi &#232;, età, carriera, l'addio al tennis, la moglie Flavia Pennetta, i figli e gli amici tennisti - Fabio Fognini passa dal campo da tennis alla pista da ballo: questa sera esordisce al noto dancing show di Milly Carlucci, Ballando con le stelle. ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Flavia Pennetta 232 Moglie