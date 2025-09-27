Flaminio la capienza passa ufficialmente a 3500 posti | completati i lavori di ampliamento della struttura
La Commissione di vigilanza comunale per locali e pubblico spettacolo ha effettuato ieri il sopralluogo finale al Palazzetto Flaminio, esprimendo parere favorevole all'aumento di capienza della struttura a 3.500 posti. Il sopralluogo ha sancito la conclusione dei lavori di manutenzione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
