Flaminio la capienza passa ufficialmente a 3500 posti | completati i lavori di ampliamento della struttura

La Commissione di vigilanza comunale per locali e pubblico spettacolo ha effettuato ieri il sopralluogo finale al Palazzetto Flaminio, esprimendo parere favorevole all'aumento di capienza della struttura a 3.500 posti. Il sopralluogo ha sancito la conclusione dei lavori di manutenzione.