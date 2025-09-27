Flag football Italia in finale agli Europei per un tabù da sfatare Niente Mondiali per le donne

L’Italia si è qualificata per la finale degli Europei di flag football. A Parigi la selezione tricolore si è imposta per 28-22 sulla Gran Bretagna. Un vantaggio che gli azzurri hanno costruito nelle battute iniziali, portandosi rapidamente sul 28-6 grazie ad una superlativa difesa, salvo difendersi con qualche apprensione nelle battute conclusive. A questo punto la selezione tricolore dovrà sfatare un tabù storico: provare finalmente a vincere un atto conclusivo di una rassegna continentale dopo quelli persi nel 2005, 2009, 2013 e 2019. Ricordiamo che, già da ieri, l’Italia è sicura di partecipare ai Mondiali 2026 e che il flag football è stato inserito nel programma olimpico di Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Oasport.it

