Flag football Italia in finale agli Europei per un tabù da sfatare Niente Mondiali per le donne
L’Italia si è qualificata per la finale degli Europei di flag football. A Parigi la selezione tricolore si è imposta per 28-22 sulla Gran Bretagna. Un vantaggio che gli azzurri hanno costruito nelle battute iniziali, portandosi rapidamente sul 28-6 grazie ad una superlativa difesa, salvo difendersi con qualche apprensione nelle battute conclusive. A questo punto la selezione tricolore dovrà sfatare un tabù storico: provare finalmente a vincere un atto conclusivo di una rassegna continentale dopo quelli persi nel 2005, 2009, 2013 e 2019. Ricordiamo che, già da ieri, l’Italia è sicura di partecipare ai Mondiali 2026 e che il flag football è stato inserito nel programma olimpico di Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Oasport.it
Flag football, c’è anche l’Italia tra le qualificate per i World Games. Test importante verso gli Europei
Flag football, l’Italia inizia con una sconfitta con la Gran Bretagna il suo cammino ai World Games
Flag football, Italia sconfitta dal Messico e dal Giappone. Domani sfida nei quarti contro gli USA nei World Games 2025
Si è chiusa oggi la fase a gironi dei Campionati Europei di Flag Football e le Nazionali Senior hanno conquistato i quarti di finale. - X Vai su X
Domani, sabato 27 settembre, dalle ore 16 appuntamento per gli adolescenti nel parco di Villa Gandini con Parkour, flag football, giocoleria, street art, musica, giochi sportivi, animazione, hip hop, giochi da tavolo… e tanto altro! D Vai su Facebook
