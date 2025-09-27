Nella giornata di ieri la Volleyball World, l’ente collegato alla FIVB organizzatore dei Mondiali 2025 di volley maschile, aveva commesso una gaffe imperdonabile: sui propri profili social aveva pubblicato il cartello delle partite di domenica ed era stato annunciato che la finale per il titolo sarebbe stata tra Polonia e Bulgaria. Si era proprio dato appuntamento alle ore 12.30 per il confronto tra i biancorossi e i tutti verdi, mentre alle ore 08.30 si sarebbe disputata la finale per il terzo posto tra Italia e Cechia. Il tutto con le semifinali ancora da giocare. Ora saranno costretti a cambiare la grafica, perché l’Italia ha firmato la grande impresa schiacciando la Polonia con un netto 3-0 in una semifinale dominata in lungo e in largo: la nostra Nazionale avrà la possibilità di difendere il titolo conquistato tre anni fa (tra l’altro regolando proprio Wilfredo Leon e compagni nell’atto conclusivo di Katowice), fronteggiando la Bulgaria di Chicco Blengini. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - FIVB costretta a cambiare la grafica… La gaffe si trasforma in figuraccia, l’Italia sovverte il pronostico