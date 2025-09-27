FIVB costretta a cambiare la grafica… La gaffe si trasforma in figuraccia l’Italia sovverte il pronostico
Nella giornata di ieri la Volleyball World, l’ente collegato alla FIVB organizzatore dei Mondiali 2025 di volley maschile, aveva commesso una gaffe imperdonabile: sui propri profili social aveva pubblicato il cartello delle partite di domenica ed era stato annunciato che la finale per il titolo sarebbe stata tra Polonia e Bulgaria. Si era proprio dato appuntamento alle ore 12.30 per il confronto tra i biancorossi e i tutti verdi, mentre alle ore 08.30 si sarebbe disputata la finale per il terzo posto tra Italia e Cechia. Il tutto con le semifinali ancora da giocare. Ora saranno costretti a cambiare la grafica, perché l’Italia ha firmato la grande impresa schiacciando la Polonia con un netto 3-0 in una semifinale dominata in lungo e in largo: la nostra Nazionale avrà la possibilità di difendere il titolo conquistato tre anni fa (tra l’altro regolando proprio Wilfredo Leon e compagni nell’atto conclusivo di Katowice), fronteggiando la Bulgaria di Chicco Blengini. 🔗 Leggi su Oasport.it
