Fiumicino una fiaccolata per Simona Bortoletto

Fiumicino, 27 settembre 2025 – “L’ Associazione Donne per la Sicurezza esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Simona Bortoletto ( leggi qui ), investita a Fiumicino nei giorni scorsi”. Lo dichiara in un comunicato stampa Barbara Cerusico presidente dell’associazione. “Una vita spezzata troppo presto, che lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia e nella comunità intera – prosegue -. Per questo motivo, invitiamo cittadini, associazioni e istituzioni a partecipare al sit-in e fiaccolata in memoria di Simona, che si terrà a Fiumicino (Isola Sacra) il 30 settembre 2025 ore 19,30 in Via Redipuglia angolo Via Mario Giuliano La nostra voce si unisce a quella di chi chiede chiarezza e giustizia: gli inquirenti e la magistratura devono fare piena luce su questa vicenda, nel più breve tempo possibile. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

