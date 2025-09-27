Fiumicino ripresi i lavori della Commissione Ambiente | Urgente la discussione su alcuni temi

Fiumicino, 27 settembre 2025 – “Ieri sono finalmente ripresi, dopo una lunga attesa e numerose sollecitazioni, i lavori della Commissione Ambiente del Comune di Fiumicino. In tale occasione, abbiamo chiesto al Presidente di convocare con regolarità i lavori della Commissione per affrontare tematiche di interesse collettivo che, fino ad oggi, non hanno ricevuto la giusta attenzione né un adeguato approfondimento politico”. Lo dichiarano in un comunicato stampa congiunto i membri della Commissione Ambiente Angelo Petrillo, Giuseppe Miccoli ed Erica Antonelli. “In particolare, – proseguono – riteniamo urgente avviare la discussione e l’elaborazione su: l’analisi della s ituazione sanitaria e ambientale dopo il caso di West Nile a Fiumicino; la gestione dei rifiuti e i provvedimenti concreti per contrastare l’abbandono degli ingombranti; l’esame e l’approfondimento sull’appalto relativo al le fototrappole; l’approvazione e l’attuazione del protocollo d’intesa per il monitoraggio dei cinghiali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it