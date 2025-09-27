Fiumicino donna investita e uccisa | ipotesi femminicidio

(Adnkronos) – Potrebbe non essere stato un incidente, ma un femminicidio quanto accaduto martedì scorso alla 34enne Simona Bortoletto, quando è stata investita e uccisa nella zona di Isola Sacra da un'auto alla cui guida c'era il compagno. Il reato contestato, nel fascicolo coordinato dal procuratore Alberto Liguori, per ora resta quello di omicidio stradale. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Si infittisce il caso dell'incidente stradale a Fiumicino, alle porte di Roma, in cui è morta Simona Bortoletto, investita da un'auto mentre camminava con il figlio di 8 anni, rimasto illeso. La donna di 34 anni conosceva il conducente della Smart che martedì sera 2 Vai su Facebook

