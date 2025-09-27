Fiumicino 43enne accoltellato nella notte | indaga la Polizia
Fiumicino, 27 settembre 2025 – Un 43enne, italiano con precedenti, è stato accoltellato in piena notte nel centro di Fiumicino. Il fatto è avvenuto alle 2, fra via della Torre Clementine e via del Canale, nella zona della riva destra del fiume. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia di Stato. L’uomo è stato portato all’ospedale Grassi di Ostia in codice giallo e non sarebbe in pericolo di vita. Nel mentre sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica sono tuttora in corso. (Fonte: Adnkronos). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: fiumicino - 43enne
