Fiumicino 34enne travolta dal compagno | dubbi fra incidente e femminicidio
Una tranquilla sera nella zona di Isola Sacra si è trasformata in tragedia: la 34enne Simona Bortoletto è stata investita e uccisa dall’auto guidata dal compagno. Ora gli inquirenti valutano se l’accaduto sia un tragico incidente o un femminicidio, mentre la comunità di Fiumicino attende risposte definitive. La dinamica ancora avvolta nel dubbio Secondo la . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Roma, 34enne investita e uccisa a Fiumicino mentre attraversava la strada con il figlio di 8 anni
Tragedia a Fiumicino: madre 34enne travolta e uccisa mentre camminava con il figlio di 8 anni
Travolta mentre attraversa la strada con il figlio, 34enne morta a Fiumicino
La 34enne travolta e uccisa da un’auto a Fiumicino al momento dell’incidente camminava sul marciapiede per mano con il figlio di 8 anni. Erano diretti verso casa quando una Smart l’ha investita, il bambino è rimasto illeso - facebook.com Vai su Facebook
Simona Bortoletto investita dal compagno Cristiano Maggetti: ascoltato il figlio di 8 anni per capire se si tratta di incidente o femminicidio - Nuovi sviluppi nell’inchiesta sulla morte di Simona Bortoletto, la 34enne travolta e uccisa martedì sera a Isola Sacra (Fiumicino) dall’auto guidata dal compagno, ... msn.com scrive
Simona Bortoletto travolta e uccisa sulle strisce a Fiumicino: ipotesi femminicidio