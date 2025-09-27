Fisco non siamo i più tartassati d’Europa | il primato va alla Francia
Il nostro Paese non e’ piu’ considerato il grande ‘malato d’Europa’ e gli italiani non sono piu’ i maggiori tartassati tra i cittadini dell’Area Euro. Attualmente, tale primato negativo spetta alla Francia, che sta attraversando una crisi politica, sociale ed economica molto preoccupante. In termini di crescita del Pil pro capite, consumi e investimenti, l’Italia ha ampiamente superato la Francia nel corso di quest’anno; quest’ultima ci precede esclusivamente per quanto concerne il carico fiscale. Tale risultato, però, non può certo essere un motivo di vanto. Anzi. Con un prelievo fiscale pari al 45,2 per cento del Pil, e’ come se lo scorso anno i contribuenti francesi avessero versato complessivamente 57 miliardi di euro di tassecontributi in più rispetto a noi italiani. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: fisco - siamo
“Prestami pure i tuoi soldi, siamo parenti o no?”: NIENTE CONTROLLI DEL FISCO, scatta la regola dei CONGIUNTI
SAVE THE DATE: Chi paga davvero le tasse in Italia? Siamo davvero un Paese oppresso dal fisco? Martedì 30 settembre presso la Sala Regina della Camera dei Deputati presenteremo i risultati dell'ultima indagine realizzata dal Centro Studi Itinerari Previde Vai su Facebook
Fisco, a Milano i contribuenti più tartassati (e ricchi). Lo studio della Cgia - Al netto delle detrazioni e degli oneri deducibili, nell'anno 2023 i contribuenti italiani hanno dichiarato un'Irpef pari a 190 miliardi di euro. tg24.sky.it scrive