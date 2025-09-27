Fisco non siamo i più tartassati d’Europa | il primato va alla Francia

Il nostro Paese non e’ piu’ considerato il grande ‘malato d’Europa’ e gli italiani non sono piu’ i maggiori tartassati tra i cittadini dell’Area Euro. Attualmente,  tale primato negativo spetta alla Francia,  che sta attraversando una crisi politica, sociale ed economica molto preoccupante. In termini di crescita del Pil pro capite, consumi e investimenti, l’Italia ha ampiamente superato la Francia nel corso di quest’anno; quest’ultima ci precede esclusivamente per quanto concerne il carico fiscale. Tale risultato, però, non può certo essere un motivo di vanto. Anzi. Con  un prelievo fiscale pari al 45,2 per cento del Pil,  e’ come se lo scorso anno i contribuenti francesi avessero  versato complessivamente 57 miliardi di euro di tassecontributi in più rispetto a noi italiani. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

