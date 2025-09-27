Firenze spaccio in via Palazzuolo Arrestato un 20enne dalla polizia
Firenze, 27 settembre 2025 - Ancora un arresto per spaccio. Questa volta è toccato a un ventenne. Il giovane è stato notato dagli agenti di una volante in via Palazzuolo, mentre sostava sul marciapiede. Alla vista della pattuglia ha cambiato direzione di marcia e poco dopo ha cercato di disfarsi di un oggetto gettandolo sotto un’auto in sosta. Fermato immediatamente, i poliziotti hanno recuperato l’involucro, al cui interno c’erano 23 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 15 grammi. Durante i controlli, il ragazzo è stato trovato in possesso anche di 340 euro in contanti e di un ulteriore involucro con mezzo grammo della stessa sostanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: firenze - spaccio
