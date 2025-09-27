Firenze la favola di Pinocchio diventa una mostra immersiva

Firenze, 26 settembre 2025 - La Cattedrale dell'Immagine di Firenze ospiterà una nuova mostra immersiva dedicata al burattino più famoso del mondo: Pinocchio. Da sabato 11 ottobre a domenica 30 novembre sarà visitabile 'Inside Pinocchio – Immersive Exhibition' mostra pensata per i più piccoli ma perfetta per tutta la famiglia che trasforma il classico di Carlo Collodi in un'esperienza immersiva senza precedenti. Un debutto assoluto per la nuovissima mostra della fiorentina Crossmedia Group alla Cattedrale dell'Immagine di Firenze. Inside Pinocchio illustra la storia del burattino di legno tramite delle animazioni mozzafiato che saranno proiettate sulle maestose pareti della ex chiesa di Santo Stefano al Ponte.

