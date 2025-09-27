Firenze | 100 grammi di droga recuperati in pochi giorni grazie all’unità cinofila della municipale

In una settimana i tre cani del nucleo cinofilo della Polizia municipale di Firenze ha consentito di scoprire e far sequestrare più di 100 grammi di droga L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: 100 grammi di droga recuperati in pochi giorni grazie all’unità cinofila della municipale

In questa notizia si parla di: firenze - grammi

Firenze, le richieste più assurde dei turisti al ristorante: “Possiamo avere 200 grammi di bistecca?”

Firenze, arrestato 60enne per spaccio: sequestrati 500 grammi di cocaina e 35mila euro in contanti

180Grammi - Firenze - facebook.com Vai su Facebook

Firenze, arrestato 60enne per spaccio: sequestrati 500 grammi di cocaina e 35mila euro in contanti - Arrestato a Firenze un cittadino tunisino di 60 anni per spaccio di cocaina. Da virgilio.it

Firenze, maxi blitz antidroga: 10 arresti e tre gruppi criminali smantellati tra Italia, Olanda e Svizzera - Maxi operazione antidroga dei Carabinieri a Firenze e in 9 province: 10 arresti, 32 indagati e sequestri di cocaina, marijuana e hashish. Riporta virgilio.it