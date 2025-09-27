Firelight il giovane talento di Sansepolcro che conquista la scena musicale italiana
Ci sono passioni che nascono presto e non si spengono mai. Per Riccardo Ricci, in arte Firelight, tutto è cominciato a soli sei anni, tra le voci del coro della sua parrocchia a Sansepolcro. Era ancora un bambino, ma già sentiva che la musica non sarebbe stata solo un passatempo: sarebbe diventata parte integrante della sua vita. Alle scuole elementari, presso l’istituto “Maestre Pie”, ha iniziato a dare forma a quel talento naturale, imparando a leggere spartiti e a immergersi nei testi delle canzoni che il maestro gli proponeva. Un impegno che non ha mai abbandonato, portandolo a crescere musicalmente durante gli anni delle medie e delle superiori. 🔗 Leggi su Lortica.it
Firelight: il giovane talento artistico dell’Alto Tevere conquista le radio con “L’amore non ha prezzo”
Il giovane umbro Firelight vola a Casa Sanremo 2026 - di Anna Gabrielli Il cantante dell’Alto Tevere Firelight, al secolo Riccardo Ricci, è stato uno dei 150 artisti selezionati per il contest Sanremo New Talent – tenuto all’Altromondo Studios di Rimini ... Come scrive umbria24.it
C’è un giovane umbro in finale per Sanremo new talent - di Anna Gabrielli Passione per la musica, voglia di emergere e gratitudine, sono queste le caratteristiche che hanno portato Firelight, nome d’arte di Riccardo Ricci, giovane cantante dell’Alto Tevere ... Riporta umbria24.it