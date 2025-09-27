Fire country stagione 4 | perché walter doveva morire e non vince
La quarta stagione di Fire Country si apre con un episodio che segna una svolta drammatica, coinvolgendo la perdita di uno dei personaggi principali. La serie televisiva statunitense, trasmessa da CBS, segue le vicende di Bode Leone, interpretato da Max Thieriot, un ex detenuto divenuto pompiere professionista. La narrazione si concentra sulle sfide e i sacrifici di un gruppo di vigili del fuoco impegnati a combattere incendi devastanti in una comunità californiana. vince muore in fire country season 4 (ma walter sopravvive). il trailer della stagione 4 svela la morte di Vince. In seguito alla conclusione della terza stagione, caratterizzata dall’epico incendio a Zabel Ridge, il finale ha lasciato gli spettatori con un cliffhanger riguardante tre personaggi: Vince Leone (interpretato da Billy Burke), Sharon Leone e Walter Leone. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
