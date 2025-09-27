Finto amico carabiniere pronto a raggirare un’anziana scoperto e arrestato

LECCE - Si è presentato alla porta di un’anziana fingendosi “amico di un carabiniere” per incassare 3.900 euro, ma è finito in manette. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Lecce hanno arrestato in flagranza il truffatore, un 54enne napoletano, bloccato proprio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Truffa la gente raccogliendo soldi per una cagnolina morta da 7 anni e aggredisce con un pugno nell'occhio Ilaria Fagotto che oggi si è recata sotto casa sua per chiederle spiegazioni. Mirella D'Amico ha superato davvero il limite.

Tentata truffa a un’anziana: Carabinieri arrestano “falso amico” - Una telefonata carica di ansia, una trappola studiata nei minimi dettagli, un colpo che sembrava pronto a segno. Si legge su leccesette.it

Il finto nipote e l’amico carabiniere: così 19enne napoletano prova a rubare quasi 10 mila euro ad un 75enne casertano - CAPRIATI A VOLTURNO – Un tentativo di truffa ai danni di un 75enne è stato sventato grazie alla prontezza dei familiari e all’intervento dei Carabinieri della Stazione locale. casertace.net scrive