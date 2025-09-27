Finto amico carabiniere pronto a raggirare un’anziana scoperto e arrestato

LECCE - Si è presentato alla porta di un’anziana fingendosi “amico di un carabiniere” per incassare 3.900 euro, ma è finito in manette. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Lecce hanno arrestato in flagranza il truffatore, un 54enne napoletano, bloccato proprio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

