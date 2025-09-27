Fino a mille euro per una stanza | gli studentati per universitari e quanto costa un posto letto in città

Forlitoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l'arrivo di settembre, oltre alle lezioni scolastiche riprendono anche i corsi universitari, che nel campus di Forlì sono 22 e ospitano circa settemila studenti. Inoltre lo scorso maggio il rettore dell’UniBo, Giovanni Molari, ha confermato che con l’avvio del ‘semestre filtro’ alla facoltà. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fino - mille

Quasi mille chilometri in otto tappe, 154 iscritte per 22 team: al via da domani fino al 13 luglio il prestigioso Giro d’Italia Women 2025. La campionessa e maglia numero 1 Elisa Longo Borghini ci racconta la fatica, la gioia, i dolori di uno sport che sembra individuale ma poggia sulla forza di tutte

Bonus nuovi nati 2025: al via i pagamenti Inps da mille euro, domande ancora aperte e fondi disponibili per le famiglie con Isee fino a 40mila euro

Fincantieri vara la "Viking Mira", nave da crociera per vivere le mille e una notte. Può ospitare fino a 998 passeggeri

Caro libri, fino a mille euro per il materiale scolastico: «Boom di acquisti in digitale» - EbiCom Treviso, l’ente bilaterale del terziario trevigiano, guidato dallo stesso Bordignon, prova a metterci una pezza: i lavoratori dipendenti delle 6mila aziende aderenti impegnate nella Marca in ... Secondo ilgazzettino.it

Caro libri, fino a mille euro per il materiale scolastico: «Boom di acquisti in digitale» - A partire dai mercatini dei libri usati, come quello messo in piedi dal comitato genitori dell’istituto turistico Mazzotti di Treviso, uno dei più attivi nella Marca ... Lo riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Fino Mille Euro Stanza